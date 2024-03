SUD s’élève contre l’activation des plans blancs dans les hôpitaux de La Rochelle et Rochefort. Une mesure décidée ces dernières semaines en raison de fortes tensions, en termes d’effectifs et de saturation des services, permettant de mobiliser des moyens supplémentaires. Le syndicat estime que ces plans blancs ne respectent pas le cadre légal, et que leur recours est dû au titre de la rentabilité financière et non de la situation sanitaire. Il exige le retrait de cette stratégie qui, je cite, « entraîne une mise en danger de la population de l’Aunis ».