Plus d’une centaine de postes à pourvoir demain au Job dating de Châtelaillon-Plage. C’est la 2e édition de ce rendez-vous qui permet aux jeunes et futurs saisonniers de rencontrer directement les recruteurs pour la prochaine saison estivale, dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie, la restauration, les campings, les commerces et l’animation. Ça se passe à l’Hippodrome de 10h à 16h.