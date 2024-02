Le groupe LFI de Surgères inaugure ce soir les « Causeries populaires ». Un nouveau rendez-vous politique qui va se dérouler sous la forme d’une discussion entre une figure locale du parti de Jean-Luc Mélenchon, en l’occurrence Nordine Raymond, ex-candidat aux Législatives sur Rochefort-Aunis, et Nicolas Framont, sociologue, rédacteur en chef de la revue « Frustrations » et auteur du livre « Parasites » paru il y un an, et qui vient d’être édité en format de poche. Nordine Raymond nous explique le principe des Causeries populaires :

Nordine Raymond qui nous en dit plus sur son invité :

Nordine Raymond qui se défend de préparer le terrain pour les prochaines Européennes, par le biais de ces Causeries populaires. Rendez-vous est donné ce soir à 19h à la salle du lavoir. L’échange se clôturera par un apéro-soupe.