Les chiffres de la délinquance et de la Sécurité routière en Charente-Maritime ont été dévoilés hier. Le préfet Brice Blondel et les autorités judiciaires, policières et de la gendarmerie ont annoncé une baisse du nombre d’accidents de la route dans le département en 2023, -3,93% par rapport à 2022, avec 47 tués contre 55. Mais les agressions physiques et les cambriolages sont en hausse, avec respectivement +14,4% et +2,07% d’augmentation en un an. Concernant le trafic de stupéfiants, la lutte se poursuit. Le nombre de faits constatés est en progression de 6,4%. Le préfet promet une présence renforcée des forces de l’ordre sur le terrain dans les prochaines semaines.