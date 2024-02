Une nouvelle réunion publique à destination des sinistrés du séisme en Aunis. Elle aura lieu samedi prochain à Ferrière, au Pôle des services publics de la Communauté de communes Aunis Atlantique. Elle a vocation à apporter des réponses administratives et financières aux sinistrés.

Afin d’informer la population concernée par les suites du séisme du 16 juin dernier, survenu dans le nord de la Charente-Maritime, une réunion publique est organisée ce samedi pour informer sur les appuis administratifs et financiers dont les sinistrés peuvent bénéficier. Le rendez-vous est donné à 10h au Pôle de services publics d’Aunis Atlantique à Ferrières-d’Aunis. Lors de cette réunion, différents organismes sont invités à présenter les dispositifs et mesures utiles aux sinistrés entrant dans leur champ de compétence. Sur les questions financières, la Banque de France de Charente-Maritime sera présente. Sur les questions fiscales, c’est la Direction Départementale des Finances Publiques qui interviendra. Sur les aides directes, le Conseil Départemental de la Charente-Maritime et la CAF da la Charente Maritime livreront des informations. Et sur les questions juridiques, l’ADIL de Charente-Maritime apportera son expertise. Cette réunion est organisée par les services de l’Etat et la Communauté de Communes Aunis Atlantique, en partenariat avec les communes de La Laigne, Cram-Chaban, la Grève-sur-Mignon et le collectif des sinistrés de La Laigne.