Vers l’organisation d’une 2e édition du festival « Désarmer pour vivre » à Saintes. Organisé par l’Action des citoyens pour le désarmement nucléaire, il aura lieu symboliquement du 6 au 9 août prochain, jours de commémoration des bombardements d’Hiroshima et Nagasaki. Avec l’éclatement des guerres en Ukraine et au Proche-Orient, ce festival, dont la première édition remonte à 2021, prend de nouveau tout son sens aujourd’hui. On écoute Jean-Marie Matagne, président d’ACDN :

L'enjeu d'un tel évènement est clair : réclamer la paix sur terre. Jean-Marie Matagne :

Une première réunion préparatoire a lieu ce soir à 20h30, salle Saintonge n°1 à Saintes. Elle est ouverte à toutes les personnes volontaires. Plus de renseignements au 06 73 50 76 61.