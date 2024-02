Le Pays basque, invité d’honneur du prochain Grand Pavois de La Rochelle. Les organisateurs du salon nautique international à flots ont décidé de mettre en lumière ce coin de terre des Pyrénées-Atlantiques, entre océan et montagne, aux paysages grandioses et aux spots de vagues réputés internationalement. Un village basque sera reconstitué au cœur de l’évènement rochelais qui aura lieu cette année du 1er au 6 octobre. Au programme : marché de producteurs, gastronomie, danses folkloriques, chants, pelote basque et navigation traditionnelle. Plus de 80 000 visiteurs sont attendus.