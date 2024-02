Cet hiver, « Tous à la plage » sur l’île d’Oléron ! « Tous à la plage », c’est en fait le nom d’une exposition temporaire, qui démarre aujourd’hui au Musée intercommunal de Saint-Pierre. Une immersion dans les villes balnéaires du XVIIIe siècle à nos jours, à travers des peintures, affiches publicitaires ou encore objets de collection.

L’exposition « Tous à la plage » retrace l’apparition du tourisme balnéaire et ses conséquences sur l’évolution de l’architecture et de l’urbanisme des bords de mer. L’attrait pour le littoral est un phénomène relativement récent. Longtemps perçu comme un lieu hostile, voire dangereux, où on ne s’aventurait guère, il devient peu à peu, à partir du XVIIIe siècle, un lieu de villégiature recommandé pour ses bienfaits pour la santé. Les plus fortunés viennent y respirer le bon air marin et profiter de bains de mer thérapeutiques. Avec le développement du réseau ferroviaire au XIXe siècle, le littoral devient plus facile d’accès. Les affiches publicitaires des chemins de fer en vantent les atouts et participent à l’apparition d’un tourisme balnéaire plus ludique que curatif. On vient dorénavant au bord de la mer pour se baigner, se promener et surtout se divertir ! Avec l’arrivée des congés payés en 1936, le tourisme balnéaire s’affirme et se démocratise. Ainsi, dans la seconde moitié du XXe siècle, le bord de mer devient LA destination privilégiée des vacanciers. Aujourd’hui, l’urbanisme balnéaire doit faire face à un double défi, démographique et climatique, et être plus inventif que jamais !

Concentrée sur l’architecture, l’exposition retrace l’évolution de la société et de son rapport au littoral au travers d’objets cultes. Costumes de bain, évidemment, mais aussi peintures, dessins, affiches publicitaires, cartes postales anciennes et quelques autres objets de collection tout droit sortis de la réserve ou prêtés par des particuliers.

Le musée de l’île d’Oléron est ouvert depuis hier, du mardi au dimanche, de 14h à 18h. L’exposition est visible jusqu’au 3 novembre.