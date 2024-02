La Rochelle reçoit Montpellier ce samedi après-midi, à l’occasion de la 14e journée de Top 14. Après une courte défaite la semaine dernière à Toulon 25 à 23 et un retour compliqué dans le championnat, les Maritimes, actuellement 8e, veulent se relancer et sont bien décidés à faire partie du top 6. Une victoire à domicile est essentielle. Ce qui devrait être chose aisée face à des Montpelliérains en très grande difficulté cette saison et derniers du classement. Coup d’envoi de la rencontre à 17h au stade Marcel-Deflandre.