Un forum aujourd’hui à Marennes-Hiers-Brouage pour découvrir le métier d’accueillant familial. Un secteur d’activité méconnu qui recrute et qui consiste à accueillir chez soi une personne âgée ou handicapée afin de lui assurer l’hébergement et l’entretien. Une solution intermédiaire pour les familles entre le maintien à domicile et le placement en Ehpad bien souvent trop couteux. Objectif : susciter de nouvelles vocations.

Afin de promouvoir l’activité d’accueillant familial, le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Bassin de Marennes organise ce mardi un forum, en partenariat avec le Département de la Charente-Maritime. Méconnu, l’accueil familial est une activité rémunérée qui consiste à accueillir à son domicile, à temps complet ou partiel, de manière permanente ou temporaire, une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées, en leur assurant divers services, dont l’hébergement et l’entretien.

Pour la personne accueillie, il s’agit d’une solution intermédiaire entre le maintien à domicile et l’hébergement en établissement, dont le coût est nettement inférieur à celui d’un EHPAD. L’accueil familial s’organise en étroite collaboration avec les services du Département qui délivre un agrément pour cinq ans, assure un contrôle pour une prise en charge de qualité et la formation professionnelle des accueillants.

Afin de mieux faire connaître cette activité et les démarches pour devenir accueillant familial, le forum proposera des stands d’information, des projections vidéos, des rencontres et des échanges avec des accueillants familiaux. Seront notamment présents : le service de soins infirmiers à domicile TRËMA, le service d’accueil de jour de l’EHPAD de Marennes, et la Mutualité Sociale Agricole des Charentes.

Pour en savoir plus, rendez-vous cet après-midi de 13h30 à 17h au Centre d’animation et de loisirs de Marennes.