La grève aujourd’hui dans l’Éducation nationale. Une intersyndicale appelle à la mobilisation ce jeudi partout en France pour dénoncer le manque de moyens, les faibles salaires et la dégradation des conditions de travail. En Charente-Maritime, la FSU 17, la CGT, Force ouvrière et SUD Solidaires ont pris part au mouvement, avec l’organisation de deux rassemblements ce matin à 10h30 place de Verdun à La Rochelle et devant le palais de justice de Saintes. On écoute Pascal Gandemer, secrétaire départemental de la FSU 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/greve-educ.mp3 Conséquences de la grève dans l’Éducation, des perturbations sont à prévoir dans les écoles ce jeudi, comme à La Rochelle où un service minimum d’accueil est assuré. Mais les parents sont invités à garder leurs enfants en cas de grève des enseignants.

Des perturbations sont également à prévoir à Saintes.

À Rochefort, seules les écoles maternelle et élémentaire Zola sont fermées. Dans les autres, un accueil minimum est assuré dans les cantines, mais un repas doit être fourni. Les garderies sont fermées le matin, mais ouvertes le soir.

À Tonnay-Charente, un service minimum d’accueil est assuré.