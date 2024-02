À l’occasion de l’ouverture de la saison 2024, rendez-vous au château de Dampierre-sur-Boutonne pour le Carnaval vénitien dimanche 11 février, de 14h30 à 17h. Au programme : déambulation des masques dans le château et dans les jardins animé par l’association culturelle Saint Dizannaise. Entrée 12€, tarif réduit 6€ et gratuit jusqu’à 12 ans. Sur place buvette. Renseignements au 05 46 33 24 74 et sur chateaudampierre.fr.