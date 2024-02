Plus de 2 000 personnes se sont mobilisées hier à La Rochelle pour la survie des centres sociaux et socioculturels. Alors que 23 structures de Charente-Maritime, sur les 24 que compte le département, sont en grande difficulté financière, avec un budget prévisionnel global estimé cette année à plus de 2,2 millions d’euros, les manifestants ont fait le tour des principaux financeurs de leurs associations, à savoir l’État, la CAF et les collectivités locales comme le Département. Ils réclament plus de moyens pour maintenir les emplois et les services à la population. Sur place, Antoine Maistriaux, directeur du CAC centre social de Surgères, a dressé un bilan plutôt positif de cette action :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/02/cac-manif.mp3