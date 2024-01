L’inauguration hier soir à Saint-Jean-de-Liversay, près de Marans, de la Nouvelle Laiterie. Fermée en 2006, l’ancienne coopérative laitière a été transformée en pôle social et solidaire.

La Communauté de communes Aunis Atlantique a créé un pôle social et solidaire à Saint-Jean-de-Liversay, en lieu et place de l’ancienne coopérative laitière. Le projet, lancé en 2017, avait initialement pour but de proposer aux populations précaires une alternative aux distributions alimentaires alors présentes sur le territoire. Au cours des réflexions, le projet s’est élargi aux problématiques de réemploi, des déchets, de mobilité et de lutte contre la fracture numérique. La Nouvelle Laiterie, implantée sur un site de 1 600 m², accueille ainsi un espace dédié au réemploi et à l’économie circulaire pour la réparation et la vente d’objets et de textiles ; une épicerie solidaire au travers du regroupement de deux structures associatives, Solidarité Courçon et les Restos du Cœur, qui œuvrent au quotidien contre la précarité alimentaire ; et enfin, des bureaux du Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté de commune Aunis Atlantique. Des espaces communs, dont une salle de réunion, des locaux techniques, des sanitaires, des vestiaires et une tisanerie, complètent le bâtiment.