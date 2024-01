L’état de catastrophe naturelle reconnu pour 69 communes de Charente-Maritime suite aux inondations et coulées de boue survenues lors des intempéries de cet hiver. Un arrêté a été publié hier au Journal Officiel, avec la liste des communes concernées. La Ville de Saintes, qui a été sévèrement touchée à deux reprises, en fait partie. Cela concerne les périodes entre le 28 octobre et le 19 novembre 2023, et entre le 6 et le 24 décembre. Les sinistrés ont désormais trente jours pour déclarer les dommages auprès de leur compagnie d’assurance.