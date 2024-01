Conséquence du mouvement des agriculteurs, des perturbations de circulation sont à prévoir dans différents secteurs du département. Le préfet Brice Blondel a activé cette nuit le Centre opérationnel départemental. L’ensemble des services de sécurité et de secours sont mobilisés pour encadrer les manifestants. L’autoroute A10 a été fermée entre Saintes et Saint-Jean-d’Angély. Mais aussi l’A837 dans les deux sens de circulation à hauteur de l’échangeur de Tonnay-Charente. Des déviations ont été mises en place. Les automobilistes sont invités à annuler ou reporter leurs déplacements, et à privilégier le télétravail.