FrancoFiesta revient pour une nouvelle édition à Marennes-Hiers-Brouage. C’est la 13e. Elle va se dérouler du 3 au 26 mai. Une quinzaine de manifestations seront proposées sur le thème de la francophonie. La langue de Molière sera à l’honneur grâce à des ateliers, des jeux, des conférences et du spectacle vivant. La maire de Marennes-Hiers-Brouage Claude Balloteau nous en parle :

Parmi les temps forts de cet évènement, on notera le retour de la grande fête populaire et citoyenne « Faites MHB » le 18 mai à partir de 11h, en partenariat avec les associations marennaises :

Claude Balloteau, enseignante pendant 30 ans à l’école de Marennes, qui proposera à cette occasion sa traditionnelle dictée à 16h30.

Le coup d’envoi de FrancoFiesta sera donné demain à 18h à la Maison des initiatives et des services, avec la venue de Michel Feltin-Palas, rédacteur en chef à l’Express et ardent défenseur de la langue française. L’entrée est libre et gratuite.