La FNSEA 17 et les Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritime rejoignent le mouvement de contestation national. Ce matin, les deux principaux syndicats agricoles du département ont annoncé vouloir bloquer l’autoroute A 10 à Saintes, à partir de demain en fin de matinée. Et ce pour une durée indéterminée. La fronde s’organise, alors que le mouvement prend de l’ampleur en France, malgré la tragédie survenue ce matin en Ariège où un dramatique accident a provoqué la mort d’une agricultrice.

Oui, les agriculteurs sont déterminés. « L’État et l’Europe veulent nous mettre sur la paille… À notre tour d’en faire autant ! ». Par ces mots, la FNSEA 17 et les Jeunes Agriculteurs de Charente-Maritime prouvent à quel point ils veulent porter haut et fort leurs revendications, face à une situation de détresse qu’ils vivent depuis plusieurs mois désormais, en raison d’une baisse des revenus, d’une hausse des taxes et des démarches administratives toujours plus longues et complexes. Ils réclament une réelle prise de conscience des autorités et des actes pour améliorer leur sort. « La hausse perpétuelle des charges n’est plus tenable pour nos exploitations agricoles ! disent-ils. Notre agriculture ne pourra pas faire face à la concurrence des autres pays du monde qui ont un coût de production moindre ! La ressource en eau est un sujet indispensable à l’agriculture de notre département », arguent-ils, en référence aux projets de réserves de substitution contre lesquels se battent les anti-bassines. « Ces projets ne doivent plus être mis à mal par des idéologies écologistes de bas étage », s’indignent-ils.

Les deux principaux syndicats agricoles en appellent aujourd’hui à l’État pour construire l’agriculture de demain. Et de conclure : « Notre agriculture française est en train de mourir, sauvons-la, tant qu’il en est encore temps ! ».