Après la palme d’or à Cannes, deux Golden globes et de nombreux prix, « Anatomie d’une chute » est désormais nommé dans cinq catégories aux Oscars : meilleur film, meilleure réalisation, meilleur montage, meilleur scénario original, et meilleure actrice pour Sandra Hüller. C’est déjà une consécration pour le film de Justine Triet tourné en partie en Charente-Maritime, et notamment à Rochefort et au Tribunal judiciaire de Saintes. La cérémonie aura lieu le 10 mars à Los Angeles.