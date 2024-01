Un accident entre un mini-bus et trois véhicules a fait deux blessés légers ce matin sur la RN 11 à Saint-Sauveur-d’Aunis, entre La Rochelle et Niort. La collision s’est produite vers 9h. Sur les neuf personnes impliquées, un enfant de 9 ans et un jeune homme de 19 ans ont été légèrement blessés. Ils ont été transportés à l’hôpital de La Rochelle. 17 pompiers ont été mobilisés sur place.