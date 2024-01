Le bilan 2023 de la fréquentation touristique en Charente-Maritime vient d’être dévoilé. Il affiche une augmentation de +5% l’an dernier. Un bilan positif grâce à une activité soutenue par de très bons résultats cet été jusqu’aux vacances de la Toussaint.

L’agence de développement Charentes tourisme vient de publier ses résultats pour l’année 2023. Et ils sont effectivement plutôt positifs. La fréquentation globale des deux départements de Charente et Charente-Maritime est en progression de +5% l’an dernier comparé à 2022, année où elle avait atteint des niveaux records.

On note des résultats très positifs au premier semestre (+5%) grâce à une bonne dynamique lors de l’avant-saison, notamment pendant les vacances de printemps (+20%). Mais aussi une activité soutenue lors de la saison estivale, ainsi que sur la période de septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint (+5%). De la fin des vacances de la Toussaint à fin décembre, une fréquentation en léger retrait a été constatée (-5%), en raison notamment de la météo maussade et des intempéries. Toutefois, l’année s’est conclue sur une note positive avec une progression de +5% pendant les vacances de Noël. On note que les hausses de fréquentation ont été boostées par la présence accrue des clientèles françaises sur la majorité des vacances scolaires.

En Charente-Maritime, l’activité touristique a notamment été encouragée par de très bons niveaux de fréquentation pendant l’été, et de septembre jusqu’aux vacances de la Toussaint (+5%).