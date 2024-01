Le CAC de Surgères ne relâche pas la pression. Alors que les 24 centres sociaux de Charente-Maritime appellent toujours à une grande manifestation le 31 janvier à La Rochelle, dans le cadre d’une journée d’action nationale et de fermeture, le Centre d’animation et de citoyenneté continue d’interpeller l’opinion et les pouvoirs publics sur les risques de disparition de ces structures. Ses membres et salariés se mobiliseront cet après-midi à 17h30 devant le siège de la Communauté de communes Aunis Sud, au moment où les élus se réuniront pour évoquer le budget 2024 de la collectivité, et notamment les subventions qui seront allouées aux associations. Le président de la CdC Jean Gorioux promet d’être particulièrement attentif à la cause du CAC :

Toutefois, l'effort consenti par la collectivité ne pourra jamais compenser les difficultés du CAC de Surgères, qui subit de plein fouet les effets de la crise, de l'évolution de la convention collective qui se traduit par une revalorisation salariale, et par la stagnation voire la baisse des subventions. Jean Gorioux :

