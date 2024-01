La pêche au filet interdite dans le golfe de Gascogne. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 20 février, 600 bateaux français sont contraints de rester à quai pour protéger les cétacés en pleine période de reproduction. Une décision du Conseil d’État saisi par des associations de défense de l’environnement, après la multiplication des captures accidentelles de dauphins. De quoi provoquer la colère des marins-pêcheurs, et notamment ceux des ports de La Rochelle, de La Cotinière et de Royan. Ils seront indemnisés, mais à hauteur de 80% du chiffre d’affaires pour les chalutiers et 85% pour les fileyeurs.