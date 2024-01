De nouvelles perspectives pour l’aéroport de La Rochelle-île de Ré. Le bilan de l’année 2023 et les projets pour 2024 ont été présentés jeudi dernier. Et les annonces sont plutôt positives, avec près de 247 000 passagers accueillis l’an dernier, soit presque autant qu’en 2018, période avant Covid. Et ce grâce au développement des lignes vers Marseille, Nice et Lyon, mais aussi à l’international. Une nouvelle liaison saisonnière vers Marrakech, au Maroc, devrait ouvrir en juin prochain, avec deux rotations par semaine.