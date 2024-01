Les urgences pédiatriques de nouveau fermées à l’hôpital de Saintes. Aujourd’hui et mardi prochain, le service restera inaccessible, y compris pour les prises en charge pédiatriques urgentes qui seront réorientées vers les établissements les plus proches.

Confronté à des difficultés structurelles depuis plusieurs mois, et malgré la mobilisation de ses leviers habituels, le Centre hospitalier de Saintes se voit contraint de réduire son activité d’urgences pédiatriques. Afin de maintenir le fonctionnement du service de pédiatrie, de néonatalogie, de la maternité et de permettre les accouchements à terme et ne nécessitant pas le recours à des soins intensifs de néonatalogie, l’établissement doit se résoudre à fermer ses urgences pédiatriques. Aucun accueil ne pourra être réalisé, hors accidents traumatologiques pour lesquels, après régulation téléphonique par le centre 15, l’enfant pourra être accueilli aux urgences adultes de l’établissement. En accord avec l’Agence Régionale de Santé et le SAMU centre 15, l’ensemble des prises en charge pédiatriques urgentes sera réorienté vers les établissements les plus proches. Aussi, et plus que jamais, il convient d’appeler le 15 afin d’être orienté au mieux en fonction de sa situation.

Les urgences pédiatriques de l’hôpital de Saintes seront fermées aujourd’hui et mardi prochain de 16h à 8h30 du matin.