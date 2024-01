Des lycéens engagés contre la pollution plastique à Royan. Ce mardi, des élèves de première du lycée Émile-Combes de Pons procèdent à une opération de prélèvement de macro et micro-déchets sur la plage de Foncillon pour ensuite les faire analyser. Le but étant d’évaluer les différents plastiques les plus présents et les plus polluants.

Les élèves de première Gestion des Pollutions et Protection de l’Environnement du lycée Émile-Combes de Pons participent à un travail d’étude, qui s’inscrit dans le cadre du projet « Plastique à la loupe », initié par la Fondation Tara Océan. Fondation reconnue d’utilité publique qui a l’ambition de soutenir la connaissance et la protection de l’Océan, tout en renforçant la prise de conscience de son importance vitale au quotidien auprès des décideurs, du public et des plus jeunes.

C’est à ce titre que les élèves de Pons se rendent ce mardi sur la plage de Foncillon à Royan pour ramasser les macro et micro-plastiques présents. Ils vont les trier et les enverront ensuite à la fondation qui analysera les échantillons prélevés. Cette action, en partenariat avec la Ville de Royan, permettra de distinguer les différents plastiques les plus présents sur la plage royannaise et les plus polluants.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de réalisation très concrète qui s’appuie sur les compétences transversales et professionnelles travaillées dans chacune des spécialités d’enseignement du lycée de Pons.