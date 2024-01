Un collectif d’associations s’engage contre la pollution des captages d’eau potable en Charente-Maritime. Terre Habitat 17, Terdev, Les Incroyables comestibles de Saintes, l’Antenne Nature Loisirs Patrimoine, et les sections locales de la Ligue des Droits de l’Homme de Saintes, Rochefort et Royan viennent d’adresser un courrier de soutien au syndicat Eau17 et au Conseil départemental de la Charente-Maritime qui ont adopté le mois dernier une motion en faveur d’une protection rapide et nécessaire des aires d’alimentation des captages d’eau du département. À destination de l’État, cette motion faisait suite à la détection dans les deux tiers des ressources exploitées par Eau17 de la présence de chlorothalonil, un fongicide classé « cancérogène supposé », dont l’utilisation est interdite depuis 2020. On écoute Reine Michaud de l’association Terre Habitat 17 :

