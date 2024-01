Une intersyndicale de Charente-Maritime appelle à la mobilisation ce dimanche contre la Loi Immigration. La CGT, la CFDT, la FSU 17 et l’UNSA invitent les citoyens à participer à deux rassemblements : à 10h30 place de l’Hôtel-de-Ville à La Rochelle et place Bassompierre à Saintes. Les syndicats entendent protester massivement contre le texte adopté à l’Assemblée nationale le 19 décembre dernier, en marchant, je cite, « pour la liberté, l’égalité et la fraternité », les valeurs de la République française.