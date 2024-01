La Ville de Surgères poursuit son programme annuel de plantation de « 1000 arbres et 1km de haie ». Trois chantiers participatifs sont prévus en janvier. Ça commence aujourd’hui avec la plantation d’une haie sur une parcelle au sud de la ville, à proximité de la RD 911 bis, par une classe de la Maison familiale et rurale de Saint-Germain-de-Marencennes à Saint-Pierre-la-Noue. Demain, ce sont les enfants de l’association l’Outil en main et du Club nature qui seront mis à contribution à l’Espace naturel sensible des Bords de Gères. Enfin, une dernière opération aura lieu sur ce même site le 25 janvier avec une classe du Campus de l’alimentation. Au total, ce sont environ 800 plants fournis par le Département de la Charente-Maritime qui seront mis en terre ce mois-ci. Une opération qui s’inscrit également dans le cadre du programme EVA pour Entretien et valorisation de l’arbre.