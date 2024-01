Le pont de l’île d’Oléron bientôt en travaux. Dès lundi, un chantier de trois mois va débuter, entraînant une perturbation de la circulation, mais aussi ponctuellement une fermeture totale durant certains créneaux de la nuit. Un préalable au lancement de travaux d’envergure dans les prochaines années.

À compter de ce lundi 15 janvier, des travaux débuteront sur le viaduc de l’île d’Oléron. Ils vont durer 3 mois. Ces travaux font suite au diagnostic complet de l’ouvrage réalisé tout au long de l’année 2023. Ils ont mis en avant la nécessité d’intervenir en premier lieu sur certaines piles du pont. D’autres travaux d’envergure suivront dans les prochaines années.

Dans un objectif de sécurité des usagers et des intervenants sur le chantier, des échafaudages permettant d’accéder sous l’ouvrage vont être mis en place, entraînant un rétrécissement des voies sur environ 1km. La vitesse sera alors limitée à 50 km/h. Et pour les besoins du chantier, des alternats de circulation en journée seront ponctuellement mis en œuvre. Par ailleurs, certains travaux nécessiteront la fermeture totale du pont à toute circulation, au maximum durant 6 nuits non consécutives, sur cette période de trois mois. Et ce, pendant 2h, dans un créneau horaire compris entre minuit et 4h du matin. Ce qui permettra l’accès à la criée du port de La Cotinière. Les dates de fermeture seront fixées au fur et à mesure de l’avancée des travaux, et seront communiquées en temps utiles aux automobilistes. Une première fermeture devrait intervenir entre le 29 janvier et le 9 février, puis une 2e une dizaine de jours plus tard. Des panneaux à messages variables ont été installés début janvier aux deux entrées du pont, pour informer au mieux les usagers.