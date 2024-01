Un nouveau rassemblement pour la paix au Proche-Orient à Rochefort. Demain, plusieurs organisations syndicales, associatives et politiques appellent à se mobiliser et se retrouver à 10h30 sur le parvis de La Poste pour dénoncer le conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza. Cela fait maintenant un mois que de nombreux militants se mobilisent tous les samedis à Rochefort pour réclamer un cessez-le-feu immédiat et la levée du blocus.