La collecte des biodéchets s’intensifie dans le nord de la Charente-Maritime. Alors que le tri à la source des biodéchets est obligatoire depuis le 1er janvier, le syndicat mixte Cyclad encourage cette pratique depuis plusieurs années maintenant. Une pratique qui se développe fortement sur les territoires concernés.

En 2022, 542 tonnes de biodéchets ont été collectées sur les territoires d’Aunis Atlantique, Aunis Sud et Vals de Saintonge, contre 339 tonnes en 2021. L’an dernier, ce sont plus de 700 tonnes de biodéchets qui ont été collectées sur l’Aunis. En Aunis Sud et en Aunis Atlantique, 214 points d’apport volontaire permettent de trier les biodéchets. Près de 10 000 foyers sont déjà équipés pour ce nouveau tri, et le syndicat mixte Cyclad propose 4 nouvelles dates pour s’informer et retirer facilement son kit de tri, dont la liste est disponible sur cyclad.org.

Depuis le 1er janvier 2024, la loi prévoit que tous les particuliers disposent d’une solution pratique de tri à la source de leurs biodéchets. Mais Cyclad a un temps d’avance. Depuis le lancement du dispositif en 2017, près de 10 000 foyers sont équipés en Aunis Atlantique et Aunis Sud pour le tri des biodéchets dans les 214 bornes d’apport volontaire. En 2023, près de 2 800 foyers ont rejoint le mouvement, et 700 tonnes de biodéchets ont pu être valorisées. Ainsi, 20 tonnes de biodéchets sont collectées chaque semaine et détournées de l’incinération ou de l’enfouissement.