La campagne de recrutement des futurs nageurs-sauveteurs est lancée en Charente-Maritime. Le Service départemental d’incendie et de secours recherche 170 volontaires pour occuper les 32 postes de secours répartis sur le long du littoral charentais, et assurer la surveillance des zones de baignade cet été. Les personnes intéressées ont jusqu’au 1er mars pour déposer leur candidature et remplir un formulaire en ligne sur le site sdis17.fr. Tous les critères de sélection y sont mentionnés.