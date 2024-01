Les réactions se multiplient après la nomination de Gabriel Attal à la tête du gouvernement. Le désormais ex-ministre de l’Éducation nationale est devenu hier Premier Ministre, et succède à Élisabeth Borne qui a présenté lundi sa démission au Président Emmanuel Macron, après 602 jours à Matignon. À 34 ans, Gabriel Attal devient le plus jeune Premier Ministre sous la Ve République. En Charente-Maritime, ce remaniement n’inspire rien de positif pour l’avenir des Français, selon David Labiche, président de la Fédération Les Républicains 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/attal-1.mp3 Même son de cloche du côté du Rassemblement national. On écoute Séverine Werbrouck, déléguée départementale du RN 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/attal-2.mp3