L’affaire Gérard Depardieu ne cesse de faire des remous, y compris en Charente-Maritime. Le collectif Osez le féminisme 17 appelle à un rassemblement jeudi soir à La Rochelle, dans le cadre d’un mouvement national. Il entend défendre les droits des femmes et dénoncer les violences sexistes et sexuelles, s’opposant également aux propos du chef de l’État Emmanuel Macron qui a pris la défense de l’acteur en invoquant la présomption d’innocence et en dénonçant « une chasse à l’homme ». Ce que ne peut tolérer Marion Pinatel du collectif Osez le féminisme 17 :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2024/01/manif-depardieu.mp3 Le rassemblement est prévu à 18h, place des Petits bancs.