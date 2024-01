Lyspackaging mise sur le financement participatif pour se développer. À l’occasion de sa 3e levée de fonds, l’entreprise saintongeaise, spécialisée dans la fabrication de bouteilles biosourcées, ouvre son capital sur la plateforme Tudigo. Objectif : rassembler entre 500 000 et 1 million d’euros.

Pour sa 3ème levée de fonds, Lyspackaging ouvre son capital sur la plateforme de financement participatif Tudigo.co pour accompagner son développement. Un choix en cohérence avec les valeurs véhiculées par l’entreprise basée à Chaniers, près de Saintes, qui est spécialisée depuis sa création en 2015 dans la fabrication de contenants, et principalement de bouteilles, éco-conçus à partir de végétaux comme le roseau, le lin, le chanvre, les algues et même les déchets agricoles. C’est en effet la vision que porte sa marque Veganbottle depuis 8 ans, à savoir sensibiliser les consommateurs aux impacts des contenants plastiques issus de la pétrochimie, et les remplacer par une alternative 100% biosourcée, biodégradable, compostable ou recyclable. Le financement participatif est un moyen de rencontrer cette communauté qui souhaite aider un projet qui a du sens. Toutefois, son principal actionnaire Cita souhaite continuer à soutenir ce projet, persuadé que l’avenir sera végétal et non pétrochimique. Le gage d’une reconnaissance et d’une marque de confiance pour les futurs actionnaires.

L’entreprise, qui a réalisé 3,4 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, veut ainsi réunir entre 500 000 et 1 million d’euros pour développer ses ventes et financer la recherche de nouveaux produits, sans compter son déploiement à l’international comme l’ouverture d’une usine prochainement à Tahiti, après l’île Maurice et la Guadeloupe.