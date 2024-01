L’émission « L’amour est dans le pré » revient pour une 19e saison ce soir sur M6. Le programme, qui réunit en moyenne 4 millions de téléspectateurs, revient avec 15 nouveaux participants en quête de l’âme sœur. Parmi eux se trouve un Charentais-Maritime de 38 ans, Brice Thomas, producteur de sel à La Tremblade. Son portrait :

Surfeur passionné, Brice Thomas glisse sur les vagues de la Nouvelle-Aquitaine. Ancien professeur de tennis au Club Med, il s’est reconverti il y a deux ans pour donner plus de sens à sa vie. Il est aujourd’hui saunier, exploitant d’un marais salant sur la commune de La Tremblade. Attaché aux valeurs des anciens, Brice n’utilise que des instruments d’époque et s’occupe de ses 20 espaces de production artisanale de sel. Entre son humour et son dynamisme, on pourrait croire que ce célibataire cumule les relations avec et sans lendemain. Mais c’est tout l’inverse. Grand timide et nul en drague, Brice n’a jamais connu de relation sérieuse, indique le communiqué de la production de l’émission. Sa dernière amourette remonte à deux ans. Depuis, les relations sont au point mort. Tétanisé par sa peur d’aborder les femmes, Brice rougit à la moindre occasion, préférant se cacher derrière son humour pour masquer son malaise. Avec « L’amour est dans le pré », il espère surmonter ses inhibitions pour enfin aboutir à une relation durable. Son plus grand rêve : une femme dans la trentaine, sportive et un peu aventurière, qui, comme lui, souhaiterait fonder une famille : son « unique pensée du lever au coucher », confie-t-il.

Brice qui sera donc un cœur à prendre dans « L’Amour est dans le pré » à partir de ce soir sur M6. L’émission débutera par la présentation des portraits des 15 candidats, avant de retrouver les participants et les prétendants l’été prochain.