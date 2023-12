43 projets viennent d’être retenus en Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du programme national « Mieux manger pour tous ». Une enveloppe de 4,3 millions d’euros sera allouée à la Région pour accompagner une transformation qualitative de l’aide alimentaire.

Lancé par la Première Ministre Élisabeth Borne en novembre 2022, le programme « Mieux manger pour tous », doté d’une enveloppe de 40 millions d’euros à l’échelle nationale, a été décliné au niveau régional sous la forme d’un appel à projets pour accompagner une transformation qualitative de l’aide alimentaire. La Nouvelle-Aquitaine est ainsi dotée d’une enveloppe de 4,3 millions d’euros pour financer des projets sur un, deux ou trois ans. Le volet territorial du dispositif porte sur 4 priorités : améliorer la qualité nutritionnelle et gustative de l’approvisionnement en denrées de l’aide alimentaire ; soutenir la participation et l’accompagnement des personnes en situation de précarité alimentaire ; permettre le renforcement et la transformation des dispositifs locaux de lutte contre la précarité alimentaire ; et réduire l’impact environnemental du système d’aide alimentaire.

La direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a été chargée, en lien avec la commissaire à la lutte contre la pauvreté, de lancer cet appel à projets au niveau régional. Cette mobilisation s’est traduite par le dépôt de 115 projets. Les 43 projets retenus, dont 5 à vocation interdépartementale, couvrent tous les départements de la région Nouvelle-Aquitaine.