La présentation vendredi dernier en avant-première à La Rochelle des 11 nouveaux bus Yélo 100% électrique. Des véhicules qui circuleront sur l’ensemble du réseau dès le mois prochain, en janvier 2024.

La mobilité est un des leviers essentiels du projet La Rochelle Territoire Zéro Carbone de l’Agglomération de La Rochelle. Après différentes expérimentations, la flotte de bus Yélo intègre 11 nouveaux bus standards 100% électriques, de fabrication française, produits par le groupe IVECO-Heuliez à l’usine Heuliez de Rorthais, dans les Deux-Sèvres. Grâce à ce changement de motorisation, ce sont chaque année 171 000 litres de gazole qui ne pollueront plus l’espace, et 110 000 euros qui seront économisés, 440 tonnes d’équivalent CO2 qui seront évitées, et zéro rejet de particules dans l’air. Actuellement en phase de prise en main par la Régie des transports communautaires rochelais, les bus électriques seront mis en exploitation en janvier 2024, sur l’ensemble du réseau Yélo.

L’opération représente un investissement de 5 millions d’euros. Il faudra compter 6 ou 7 ans pour que l’ensemble de la flotte de bus passe au 100% électrique.