Une intersyndicale des retraités de la Charente-Maritime mobilisée pour garantir l’accès aux soins sur les îles de Ré et d’Oléron. Alors que l’Ehpad public de Saint-Martin-de-Ré et son unité Alzheimer sont menacés de fermer au 1er janvier 2024, et que l’hôpital local de Saint-Pierre-d’Oléron pourrait connaître le même sort, des voix s’élèvent à la CGT, la FSU, la FGR-FP et à Force ouvrière, comme celle de Josiane Champion, responsable de la multipro retraités CGT de La Rochelle, qui s’inquiète de la situation sur l’île de Ré :

L'autonomie et la dépendance relevant des compétences du Département, une audience est demandée pour début 2024. De son côté, Maryse Cantin, secrétaire générale des retraités CGT de la Charente-Maritime, redoute une fermeture de l'hôpital oléronais :

Pour rappel, environ 400 soignants, patients, élus locaux et syndicalistes ont manifesté mardi dernier devant l'hôpital de Saint-Pierre pour défendre les intérêts d'un tel équipement sur le territoire.