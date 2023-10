Le lancement hier d’une nouvelle campagne de communication pour le don d’organes en Charente-Maritime. Après trois ans d’absence, la campagne choc « Je suis recyclable » est relancée, avec en guise de porte-étendards Philippe Croizon et Yannick Bestaven.

Oui, et c’est à l’occasion de la Journée mondiale pour le don d’organes ce mardi 17 octobre que cette nouvelle campagne de communication a été lancée. Conçue par l’agence rochelaise Symaps Atlantique, elle est de retour après trois ans d’absence pour cause de crise sanitaire, mais avec toujours le même slogan « Comme vous, je suis recyclable », et avec de nouveaux parrains charentais-maritimes, à savoir l’aventurier et conférencier amputé des quatre membres Philippe Croizon et le skipper rochelais et vainqueur du dernier Vendée globe Yannick Bestaven. Tous deux ont accepté de poser en partie dénudés, mais juste au niveau du buste. Les affiches sont désormais visibles sur plus de 200 espaces publicitaires de Charente-Maritime et de Vendée, et en pharmacies. L’objectif est bien de choquer et de sensibiliser l’opinion publique à cette cause qu’est le don d’organes et de tissus, car il peut sauver des vies. Cette nouvelle campagne est portée par l’Association de la coordination rochelaise du don d’organes et de tissus et son mécène le groupe Handipharm.