Scène ouverte du 20/10/2023 avec le ventriloque Bastian Karvalo et José.

À poil ! Une mise à nu humoristique ! À 19 ans, Bastian Karvalo et son meilleur ami José lancent leur premier spectacle : de la boxe à la drague, en passant par la jeunesse et les années 80, tout ça avec une petite touche d’amour et quelques surprises ! À Poil ! C’est comme un spectacle de Chippendales… Mais sans Chippendales !

Bastian Karvalo & José dans À Poil ! à la Salle L’Agora de Saint-Xandre ce samedi 21 Octobre, à 20h30.

