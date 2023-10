Saintes retransmet les phases finales de la Coupe du monde de rugby. Une fan zone est mise en place sur le site Saint-Louis où le public pourra se rendre pour assister aux sept matchs des phases finales. Elle est ouverte demain et dimanche, puis les 20 et 21 octobre, et enfin les 27 et 28 octobre. Au programme demain : Pays de Galles/Argentine à 17h, Irlande/Nouvelle-Zélande à 21h ; et dimanche : Angleterre/Fidji à 17h et France/Afrique du Sud à 21h. L’entrée est gratuite.