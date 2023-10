Première grosse mobilisation de rentrée pour l’intersyndicale qui appelle à manifester aujourd’hui partout en France. Mobilisation contre l’austérité, pour les salaires, pour le pouvoir d’achat et pour l’égalité femmes-hommes. En Charente-Maritime, sept syndicats (la CGT, la CFDT, FO, la FSU 17, la CFTC, la CFE-CGC et l’UNSA) appellent à la grève et à des actions ce vendredi : à 10h30 place Colbert à Rochefort et devant le palais de justice de Saintes, et à 14h30 sur le parvis de la gare de La Rochelle. On écoute Catherine Savolon, secrétaire générale de l’union départementale du syndicat Force ouvrière de Charente-Maritime :

https://www.helenefm.com/wordpress/wp-content/uploads/2023/10/manif-fo.mp3

Conséquences de la grève nationale, des perturbations sont à prévoir dans les transports à la SNCF, mais aussi dans l’Éducation nationale. À La Rochelle, un service minimum d’accueil est assuré, mais la Ville demande aux parents d’élèves dont les enseignants sont en grève de garder leurs enfants. L’accueil périscolaire fonctionne, mais en mode dégradé. Et la restauration scolaire n’est pas assurée : il faut soit fournir un repas ou récupérer son enfant pendant la pause déjeuner.

À Rochefort, des perturbations sont à prévoir dans les écoles primaires de la ville. 9 cantines sur 16 sont fermées.