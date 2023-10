La députée de la Charente-Maritime Anne-Laure Babault condamne fermement l’attaque terroriste perpétrée par le Hamas ce week-end au sud d’Israël. Attaque qui a fait plus de 1 500 morts et des milliers de blessés. Plus de 900 personnes ont été tuées côté israélien, dont au moins 250 dans la rave party qui a viré au massacre, près de la bande de Gaza. Environ 150 personnes ont été prises en otage. Côté palestinien, on dénombre près de 700 morts dont 140 enfants. Anne-Laure Babault adresse son soutien aux familles des victimes.