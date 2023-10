Un garage de 250m² est parti en fumée hier en fin d’après-midi à Celles, entre Saintes et Archiac. Les sapeurs-pompiers sont intervenus vers 17h30 suite à l’incendie. Une épaisse fumée noire se dégageait du sinistre. 27 soldats du feu sont intervenus et ont permis d’éviter la propagation des flammes aux maisons mitoyennes. Deux voitures et du matériel stocké à l’intérieur du bâtiment ont brûlé.