Le futur hôpital de La Rochelle ne s’installera pas aux Parc des expositions. Le maire Jean-François Fountaine l’a annoncé hier en fin d’après-midi, lors d’une conférence de presse. Le site avait pourtant été choisi il y a déjà maintenant cinq ans. Mais le terrain n’est plus assez grand pour accueillir le nouvel établissement, selon l’Agence régionale de santé. Le projet doit être redimensionné et un nouveau site doit être désormais trouvé. Ce dont se réjouissent les élus de l’opposition municipale et le collectif Colcit-LR qui dénonçaient le choix du Parc des expos, mais regrettent du temps et de l’argent perdus.