Le lancement hier d’Octobre rose, le mois de mobilisation pour le dépistage du cancer du sein. En Charente-Maritime, de très nombreuses actions sont proposées pour encourager les femmes à se faire dépister régulièrement. Car, si la tendance est à la hausse, le taux de participation reste encore insuffisant.

À l’occasion de la nouvelle édition d’Octobre Rose, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de Nouvelle-Aquitaine se mobilise à nouveau pour rappeler l’intérêt du dépistage et de la prévention du cancer du sein qui est responsable de près de 12 000 décès chaque année en France. Alors que détecté tôt, il se guérit dans 9 cas sur 10. Le taux de participation au dépistage du cancer du sein sur l’année 2022 en Nouvelle-Aquitaine était de 46,8%, soit 7,6 points de moins que pour l’année 2021. Une tendance régionale qui s’explique principalement par l’impact de la pandémie de 2020, mais qui révèle cependant une mobilisation toujours insuffisante des Néo-Aquitaines. Néanmoins dans le département de la Charente-Maritime, le résultat en 2022 est encourageant par rapport à ceux des deux années précédentes, avec un taux supérieur au niveau régional de 48%. Cela doit inciter les acteurs du département à poursuivre leurs efforts. Ainsi, pour renforcer la prévention du cancer du sein, des actions de terrain concrètes et innovantes sont proposées pour aller au-devant des femmes et les inciter au dépistage.

À La Rochelle, le lancement officiel d’Octobre rose aura lieu jeudi à 19h30 au marché central, avec une déambulation dans les rues de la ville. Les tours du Vieux-Port et la façade de l’Hôtel de Ville seront illuminées en rose.

À Saint-Jean-d’Angély, le coup d’envoi sera donné samedi prochain place de l’Hôtel de Ville. Au programme : course et marche à 10h, photo collective à midi, et concert des Voix romanes à 20h30 à la salle Aliénor-d’Aquitaine.

Et puis à Rochefort, l’hôpital organise sa désormais traditionnelle Course des Demoiselles ce samedi à 17h. Le parcours de 7km a été modifié cette année.