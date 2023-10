Ils nous empoisonnent la vie depuis plusieurs jours. Avec les conditions météos actuelles et la chaleur qui perdure, les moustiques sont particulièrement présents en ce moment et piquent à toute heure de la journée. Face à cette invasion, une campagne de démoustication est prévue aujourd’hui et demain sur les secteurs de Rochefort, Échillais, Saint-Nazaire-sur-Charente, Saint-Laurent-de-la-Prée, Le Vergeroux, Saint-Hippolyte et Tonnay-Charente. Elle est menée par des agents du Conseil départemental de la Charente-Maritime qui vont utiliser des drones et des produits certifiés bios pour tuer les larves.