Nouveau drame de la route ce week-end en Charente-Maritime. Une automobiliste de 65 ans est décédée après une collision entre deux véhicules samedi soir sur l’autoroute A10, à hauteur de Doeuil-sur-le-Mignon, au nord de Saint-Jean-d’Angély. Vers 23h, une voiture et une fourgonnette se sont percutés dans le sens Bordeaux-Paris. La passagère de la voiture, âgée de 62 ans, a été grièvement blessée. Les occupants de l’autre véhicule, un homme de 37 ans et une jeune femme de 23 ans, ont été plus légèrement touchés. Le choc particulièrement violent a nécessité l’intervention d’une vingtaine de pompiers.